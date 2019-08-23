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Куртинайтис: Швед скинул около восьми килограмм

Куртинайтис: Швед скинул около восьми килограмм
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис рассказал о работе команды на сборах в Словении.

«Да, мы в контакте со всеми. Отмечу, что Алексей Швед за лето значительно сбросил вес, около восьми килограмм, хорошо работал. Очень жаль, что у него сейчас проблемы с голеностопом, и пока он не может получать большую нагрузку. Но Лёша ответственно готовится по индивидуальной программе, которую ему подготовили врачи и тренер по физической подготовке.

Тимофей Мозгов вовсю старается, работает, скоро он присоединится к команде. Мы знаем, что он пока не готов в полную силу, но, думаю, с помощью наших докторов и тренеров он сможет привести себя в хорошую форму быстрее.

Что касается Эванса, Жеребко и Крамера, то сейчас они оформляют документы и уже через неделю будут с нами», — цитирует Куртинайтиса пресс-служба «Химок».

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