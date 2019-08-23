Куртинайтис: Гилл приходит первым, уходит последним, бежит всегда впереди
Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис положительно отозвался о совместной работе с Энтони Гиллом. Американский игрок пропустил практически весь минувший сезон из-за травмы. Недавно Гилл вернулся в расположение подмосковного клуба.
«Энтони – очень хороший человек, душевный. С ним говоришь, и как будто мы знакомы уже лет 20. Разговариваем обо всём: о семье, о его детстве, карьере, клубах, где он выступал. Очень лёгкий человек.
Ну, а на тренировках работает как будто за всех. Не могу пожаловаться, что кто-то мало работает, но Энтони – тот игрок, который приходит первым, уходит последним и бежит всегда впереди. Мне нравятся такие игроки, Гилл хочет доказать сам себе, что он игрок с большой буквы», — цитирует Куртинайтиса пресс-служба «Химок».
Куртинайтис: Швед скинул около восьми килограммов
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