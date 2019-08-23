Почти все билеты на первый в истории матч НБА в Индии распродали за 2 часа

Около 90% билетов на первый предсезонный матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который впервые в истории пройдёт в Индии, были проданы за два часа, сообщает издание Pune Mirror.

Руководство НБА запланировало провести в Индии два предсезонных матча этим летом. В Мумбаи дважды сыграют «Сакраменто Кингз» и «Индиана Пэйсерс». Встречи пройдут 4 и 5 октября на стадионе NSCI Dome. Билеты будут стоить от $ 60.

Ранее руководство «Индианы Пэйсерс» объявило о подписании контракта с форвардом Жакаром Сэмпсоном.



А разыгрывающий защитник «Сакраменто» Д'Арон Фокс признался, что не стремится попасть в большую команду. По его словам, ему всё нравится в составе «Кингз», а в городе все поддерживают именно эту команду.