Почти все билеты на первый в истории матч НБА в Индии распродали за 2 часа
Около 90% билетов на первый предсезонный матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который впервые в истории пройдёт в Индии, были проданы за два часа, сообщает издание Pune Mirror.
Руководство НБА запланировало провести в Индии два предсезонных матча этим летом. В Мумбаи дважды сыграют «Сакраменто Кингз» и «Индиана Пэйсерс». Встречи пройдут 4 и 5 октября на стадионе NSCI Dome. Билеты будут стоить от $ 60.
Ранее руководство «Индианы Пэйсерс» объявило о подписании контракта с форвардом Жакаром Сэмпсоном.
А разыгрывающий защитник «Сакраменто» Д'Арон Фокс признался, что не стремится попасть в большую команду. По его словам, ему всё нравится в составе «Кингз», а в городе все поддерживают именно эту команду.
- 23 августа 2019
-
18:57
-
17:41
-
17:01
-
14:58
-
13:17
-
12:24
-
10:28
-
10:00
-
05:55
-
00:08
-
00:00
- 22 августа 2019
-
21:37
-
21:32
-
19:38
-
18:52
-
17:12
-
16:53
-
15:59
-
15:32
-
13:51
-
12:05
-
11:50
-
11:15
-
10:09
-
00:52
- 21 августа 2019
-
23:50
-
22:55
-
21:50
-
19:57
-
18:57
-
17:26
-
16:51
-
16:07
-
15:35
-
15:14
Партнерский контент