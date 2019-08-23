РФБ попросила болельщиков не использовать запрещённую в Китае атрибутику

Российская федерация баскетбола обратилась к болельщикам национальной команды с просьбой не привозить на Кубок мира в Китай запрещённую местными законами атрибутику.

«Важная информация для тех, кто собирается поддержать сборную России на Кубке мира—2019. В связи с тем что в Китайской Народной Республике запрещена реклама букмекерских контор, просим обратить особое внимание на атрибутику сборной России, в которой вы собираетесь прийти на трибуны. Игровые майки и другая символика национальной команды не должны содержать логотипов или рекламных слоганов, имеющих отношение к букмекерскому и игорному бизнесу.



Запрет действует не только на спортивных мероприятиях, но и на всей территории Китая. За нарушение предусмотрена в том числе уголовная ответственность. Рекомендуем отнестись к этому максимально серьёзно и исключить вероятность конфликтных ситуаций.



Также напоминаем о стандартных правилах посещения спортивных мероприятий: баннеры, выкрики с трибун и другие формы поддержки не должны содержать нецензурной лексики или дискриминации по расовому, национальному, религиозному и другим признакам.



Российская федерация баскетбола желает поклонникам главной команды страны получить незабываемые и только положительные впечатления на играх Кубка мира!» — сообщается на сайте федерации.