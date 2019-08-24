Появилась запись игры 12-летнего сына Кармело Энтони

В Интернете опубликована видеозапись с игрой Кияна Энтони, 12-летнего сына суперзвезды Национальной баскетбольной лиги Кармело Энтони.

Видео доступно в «твиттере» Bleacher Report.



Напомним, 35-летний Энтони в настоящее время является свободным агентом. Прошлый сезон опытный баскетболист выступал за «Хьюстон Рокетс». Ранее в сборной США отказались от его услуг на чемпионате мира в Китае. Энтоне не исключил, что может завершить карьеру в ближайшее время.