Появилась запись игры 12-летнего сына Кармело Энтони
В Интернете опубликована видеозапись с игрой Кияна Энтони, 12-летнего сына суперзвезды Национальной баскетбольной лиги Кармело Энтони.
Видео доступно в «твиттере» Bleacher Report.
Напомним, 35-летний Энтони в настоящее время является свободным агентом. Прошлый сезон опытный баскетболист выступал за «Хьюстон Рокетс». Ранее в сборной США отказались от его услуг на чемпионате мира в Китае. Энтоне не исключил, что может завершить карьеру в ближайшее время.
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