Елевич — о потерях сборной: хватит уже говорить о Мозгове, Шведе и других

Заслуженный тренер России, экс-тренер национальной команды Сергей Елевич поделился мыслями о подготовительном этапе российской сборной к чемпионату мира. Напомним, сборной России на турнире не помогут лидеры Тимофей Мозгов и Алексей Швед.



«Не надо нам уже говорить о Мозгове, Шведе и всех тех баскетболистах, которые не смогут сыграть — в принципе мы понимали это давно. Самое важное, что я увидел, так это то, что Сергей Базаревич и весь тренерский штаб стали понимать: возврата нет, и надо работать с теми людьми, которых они собрали.



Нужно отметить, что есть неплохие задатки у молодых игроков — это то, что должно сработать на будущее. Но я настороженно отношусь к тому, что нет центровых игроков. Тот же Владимир Ивлев — это не центровой. Все прекрасно понимают, что не так просто стать центровым. Для этого надо иметь навыки обыгрывания соперника «спиной», во-вторых, надо иметь вес 120-130 кг, чтобы все продавливать, третий момент — в основном, это игроки, которые не дают подобрать мяч, поэтому они доминируют на этих позициях. Они берут ту возможность, которая позволяет подобрать этот мяч и сразу же отдать его в отрыв.



Здесь очень много факторов, влияющих на результат. Мо` мнение, очень сложно будет играть нашим ребятам на этом чемпионате мира. Я имею в виду в плане того, чтобы показать какой-то результат. Потому что у молодежи нет опыта, который достигается за счет игр. Почему ветераны меньше ошибаются? Только по одной причине: потому что они уже очень много времени сыграли. Они понимают, что у них уже не будет тех проскачек, которые допускает молодежь. Потому что они все это контролируют и довели до автоматизма. Так что мы должны четко отнестись к тем позициям, что это команда будущего, и тогда, думаю, те моменты, которые будут наигрываться на чемпионате мира, сослужат добрую службу тем ребятам, которых пригласили в эту сборную», — цитирует Елевича официальный сайт «Матч ТВ».

