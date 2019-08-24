«Лейкерс» подпишет контракт с Ховардом

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» в ближайшее подпишет контракт с Дуайтом Ховардом, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски. По информации источника, просмотр, который состоялся в четверг, 22 августа, прошёл удачно, а баскетболист намерен показать, что изменил подход к работе с командой.



Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» рассматривает Ховарда в качестве замены тяжело травмированному центровому Демаркусу Казинсу, у которого был диагностирован разрыв крестообразной связки. Казинс из-за травмы может пропустить весь предстоящий сезон НБА.



На данный момент контракт Ховарда принадлежит «Мемфис Гриззлиз», но ожидается, что в скором времени стороны придут к соглашению о разрыве сотрудничества. Ховард пропустил большую часть минувшего сезона из-за повреждения спины. В прошлом он уже защищал цвета «Лос-Анджелес Лейкерс».