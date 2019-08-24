Сборная США по баскетболу проиграла впервые с 2006 года

Сборная США уступила сборной Австралии в товарищеском матче при подготовке к Кубку мира. Встреча, проходившая в Мельбурне, закончилась победой хозяев со счётом 98:94. Поединок прошёл в равной борьбе, в которой чуть сильнее оказались баскетболисты из Австралии, выигравшие три четверти из четырёх.



Матч проходил в присутствии 52 079 зрителей. Самым результативным игроком стал Пэтти Миллс, набравший 30 очков. В составе сборной США Кемба Уокер набрал 22 очка.



Для команд это был уже второй товарищеский матч, первый закончился победой США. Кубок мира будет проходить в Китае с 31 августа по 15 сентября.

Для американцев это поражение стало первым с 2006 года в товарищеских матчах или на крупных турнирах.