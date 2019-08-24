Сборная США по баскетболу проиграла впервые с 2006 года
Сборная США уступила сборной Австралии в товарищеском матче при подготовке к Кубку мира. Встреча, проходившая в Мельбурне, закончилась победой хозяев со счётом 98:94. Поединок прошёл в равной борьбе, в которой чуть сильнее оказались баскетболисты из Австралии, выигравшие три четверти из четырёх.
Матч проходил в присутствии 52 079 зрителей. Самым результативным игроком стал Пэтти Миллс, набравший 30 очков. В составе сборной США Кемба Уокер набрал 22 очка.
Для команд это был уже второй товарищеский матч, первый закончился победой США. Кубок мира будет проходить в Китае с 31 августа по 15 сентября.
Для американцев это поражение стало первым с 2006 года в товарищеских матчах или на крупных турнирах.
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