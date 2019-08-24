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Попович: никто не может побеждать вечно

Попович: никто не может побеждать вечно
Баскетбол / Кубок мира 2019 0

Главный тренер сборной США Грег Попович прокомментировал поражение подопечных в матче с национальной командой Австралии.

«Это поражение означает, что нам нужно играть лучше. Это показывает, кем мы являемся. Никто не может побеждать вечно. В нашем коллективе собраны ребята, которые работали усердно, так что нам по плечу справиться со всеми трудностями. Эта игра позволит нам стать лучше. Остаётся только двигаться дальше», — приводит слова Грега Поповича Eurohoops.

Напомним, встреча сборных США и Австралии завершилась победой австралийцев со счётом 98:94. Матч собрал 52 079 зрителей. Самым результативным игроком стал Пэтти Миллс, набравший 30 очков. В составе сборной США Кемба Уокер набрал 22 очка.

Сборная США по баскетболу проиграла впервые с 2006 года
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