Попович: никто не может побеждать вечно
Главный тренер сборной США Грег Попович прокомментировал поражение подопечных в матче с национальной командой Австралии.
«Это поражение означает, что нам нужно играть лучше. Это показывает, кем мы являемся. Никто не может побеждать вечно. В нашем коллективе собраны ребята, которые работали усердно, так что нам по плечу справиться со всеми трудностями. Эта игра позволит нам стать лучше. Остаётся только двигаться дальше», — приводит слова Грега Поповича Eurohoops.
Напомним, встреча сборных США и Австралии завершилась победой австралийцев со счётом 98:94. Матч собрал 52 079 зрителей. Самым результативным игроком стал Пэтти Миллс, набравший 30 очков. В составе сборной США Кемба Уокер набрал 22 очка.
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