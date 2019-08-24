Куртинайтис: Блатт — пример, как не падать духом в сложных ситуациях

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал ситуацию с наставником «Олимпиакоса» Дэвидом Блаттом. Напомним, 20 августа, специалист сообщил, что у него был диагностирован рассеянный склероз. Несмотря на тяжёлую болезнь, Блатт планирует и дальше продолжать работать. Он уже сообщил, что планирует адаптироваться к болезни и дальше руководить командой.
«Мы летом встречались на совещании тренеров Евролиги в Барселоне. Некоторые вещи не надо даже объяснять, заболел близкий нам человек, член баскетбольной семьи, все переживают. Но Дэвид – очень сильный человек, он реально принимает вещи и борется с ними, он всем пример, как не падать духом в сложных ситуациях. Я хотел бы пожелать ему здоровья и упорности в борьбе. Сейчас все в курсе и все готовы помогать», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.
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