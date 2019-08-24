Москвин: перед «Нижним Новгородом» стоят крайне амбициозные задачи

Председатель правления «Нижнего Новгорода» Денис Москвин огласил задачи, которые стоят перед командой на следующий сезон. По словам Москвина, перед клубом стоят крайне амбициозные задачи.



«Сейчас перед клубом стоят крайне амбициозные задачи, график у наших игроков довольно напряженный. Тот обновленный состав, который недавно был представлен болельщикам, сейчас утвержден. Но на старте сезона нам принципиально важно понять, насколько новая структура клуба соответствует нашим планам. И что нужно сделать, чтобы все задачи были выполнены. Напомню, впереди у нас квалификация Лиги чемпионов, Лига ВТБ и Кубок России», — приводит слова Дениса Москвина официальный сайт нижегородской команды.