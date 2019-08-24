Россиянки выиграли третий матч подряд на юниорском ЧЕ, разгромив Финляндию
Женская сборная России по баскетболу продолжает победную серию на чемпионате Европы для спортсменок не старше 16 лет, который проходит в Северной Македонии. В заключительном матче группового этапа были обыграны соперницы из Финляндии со счётом 78:54 (20:17, 20:11, 14:9, 24:17).
Самым результативным игроком встречи стала Анастасия Олаирия Косу, набравшая 19 очков. На её счету также 16 подборов и 3 блок-шота. Для Косу это уже третий трипл-дабл в трёх играх.
Сборная России заняла первое место в группе B, помимо Финляндии обыграв команды Венгрии и Италии. В 1/8 финала россиянки встретятся с командой Дании, которая уступила во всех матчах группового этапа с общей разницей «-157». Матч пройдёт в понедельник, 26 августа.
- 24 августа 2019
-
18:55
-
16:34
-
15:38
-
14:24
-
13:43
-
12:46
-
12:08
-
10:49
-
09:42
-
00:50
-
00:32
- 23 августа 2019
-
20:15
-
18:57
-
17:41
-
17:01
-
14:58
-
13:17
-
12:24
-
10:28
-
10:00
-
05:55
-
00:08
-
00:00
- 22 августа 2019
-
21:37
-
21:32
-
19:38
-
18:52
-
17:12
-
16:53
-
15:59
-
15:32
-
13:51
-
12:05
-
11:50
-
11:15
Партнерский контент