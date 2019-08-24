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Россиянки выиграли третий матч подряд на юниорском ЧЕ, разгромив Финляндию

Россиянки выиграли третий матч подряд на юниорском ЧЕ, разгромив Финляндию
Баскетбол 0

Женская сборная России по баскетболу продолжает победную серию на чемпионате Европы для спортсменок не старше 16 лет, который проходит в Северной Македонии. В заключительном матче группового этапа были обыграны соперницы из Финляндии со счётом 78:54 (20:17, 20:11, 14:9, 24:17).

Самым результативным игроком встречи стала Анастасия Олаирия Косу, набравшая 19 очков. На её счету также 16 подборов и 3 блок-шота. Для Косу это уже третий трипл-дабл в трёх играх.

Сборная России заняла первое место в группе B, помимо Финляндии обыграв команды Венгрии и Италии. В 1/8 финала россиянки встретятся с командой Дании, которая уступила во всех матчах группового этапа с общей разницей «-157». Матч пройдёт в понедельник, 26 августа.

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