Видео: 150-килограммовый сумоист забросил трёхочковый на глазах у баскетболистов

Незадолго до старта товарищеского матча между мужскими баскетбольными сборными Японии и Германии (86:83) произошёл яркий эпизод. Одним из гостей встречи оказался известный борец сумо Какурю Рикидзабуро.



Спортсмена пригласили выполнить бросок из-за дуги. 150-килограммовый сумоист уверенно справился с задачей, приведя в восторг болельщиков и японских игроков, наблюдавших за Рикидзабуро со скамейки запасных.

Видео броска можно посмотреть на «Чемпионате».



34-летний Какурю Рикидзабуро является уроженцем Монголии. Его настоящее имя — Ананд Мангалжала. В марте 2014 года он впервые завоевал Императорский кубок, после чего ему было присвоено высочайшее звание ёкодзуна. Рикидзабуро — шестой в истории иностранец, кому присвоено это звание.