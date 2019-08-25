Бывший тренер по физподготовке «Лейкерс»: в Коби Брайанте нет ничего особенного

Тренер по физической подготовке Гэри Витти, ранее работавший в «Лос-Анджелес Лейкерс», оценил физические способности легендарного атакующего защитника Коби Брайанта.



«Он был талантлив, но что, если скажу, что он не был самым талантливым игроком в команде? Уверяю вас, а через меня прошли все, в Коби нет ничего особенного. Да, он большой парень, но не настолько большой. Он был быстрым, но не настолько быстрым. Проворным, но не настолько проворным. Сильным, но не настолько сильным. Имею в виду, что были и более талантливые игроки, так что же в нём такого, почему у более талантливых игроков нет чемпионских перстней, а у него пять?



Он был упорным в том смысле, что убрал из своего лексикона фразы «не могу» и «не буду». Он просто верил, что может это сделать. Коби доказал мне, что талант – самая переоцененная вещь в жизни. Важно то, как вы распорядитесь своим талантом. В Коби есть определённые вещи, которые делают его очень особенным: умение упорно работать, действовать с умом, и да, талант, но и то, как он распорядился своим талантом, стойкостью, психологической стойкостью», – приводит слова Витти CNBC.