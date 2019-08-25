«Нижний Новгород» презентовал новый логотип в честь юбилея клуба

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» показал новую эмблему команды. Ролик с презентацией логотипа опубликован в официальном аккаунте клуба в «Твиттере».

Решение о смене логотипа было принято, поскольку следующий сезон станет для команды юбилейным. «Нижний Новгород» отметит десятилетие. Возможность принять участие в выборе нового логотипа получили все без исключения поклонники команды. Они могли проголосовать за понравившуюся эмблему в социальных сетях клуба.



«Нижний Новгород» станет единственным представителем России в Лиге чемпионов ФИБА. Команда Лукича начнёт борьбу за трофей со второго квалификационного раунда. В минувшем сезоне «Нижний Новгород» также принял участие в Лиге чемпионов ФИБА, прекратив борьбу в четвертьфинале турнира.