«Нижний Новгород» презентовал новый логотип в честь юбилея клуба
Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» показал новую эмблему команды. Ролик с презентацией логотипа опубликован в официальном аккаунте клуба в «Твиттере».
Решение о смене логотипа было принято, поскольку следующий сезон станет для команды юбилейным. «Нижний Новгород» отметит десятилетие. Возможность принять участие в выборе нового логотипа получили все без исключения поклонники команды. Они могли проголосовать за понравившуюся эмблему в социальных сетях клуба.
«Нижний Новгород» станет единственным представителем России в Лиге чемпионов ФИБА. Команда Лукича начнёт борьбу за трофей со второго квалификационного раунда. В минувшем сезоне «Нижний Новгород» также принял участие в Лиге чемпионов ФИБА, прекратив борьбу в четвертьфинале турнира.
- 25 августа 2019
-
15:54
-
15:30
-
13:56
-
13:34
-
12:11
-
10:15
- 24 августа 2019
-
22:14
-
20:19
-
18:55
-
16:34
-
15:38
-
14:24
-
13:43
-
12:46
-
12:08
-
10:49
-
09:42
-
00:50
-
00:32
- 23 августа 2019
-
20:15
-
18:57
-
17:41
-
17:01
-
14:58
-
13:17
-
12:24
-
10:28
-
10:00
-
05:55
-
00:08
-
00:00
- 22 августа 2019
-
21:37
-
21:32
-
19:38
-
18:52
Партнерский контент