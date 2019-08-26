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Доктор сборной России из-за травмы не полетел в Китай

Доктор сборной России из-за травмы не полетел в Китай
Баскетбол / Кубок мира 2019 0

Врач мужской баскетбольной сборной России и московского ЦСКА Роман Абжелилов не полетел в Китай на товарищеские матчи с Аргентиной и Испанией, а также пропустит Кубок мира из-за травмы. Как стало известно «Чемпионату», специалист травмировал спину, в результате чего ему в ближайшее время будет сделана операция на межпозвоночном диске. Абжелилова в срочном порядке заменит кто-то из прилетевших из России докторов.

Сборная России сегодня, 26 августа, сыграет товарищеский матч с Аргентиной, 28 августа с Испанией. Кубок мира стартует 31 августа. На турнире на групповом этапе россияне сыграют со сборными Нигерии, Южной Кореи и Аргентины.

Из-за травм мировое первенство пропустят лидеры нашей сборной: Алексей Швед, Дмитрий Кулагин, Тимофей Мозгов, Дмитрий Хвостов и Джоэл Боломбой.

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