Попович: жаль, что мы потеряли Кузму, он мог сыграть на нескольких позициях

Главный тренер сборной США по баскетболу Грег Попович прокомментировал травму форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайла Кузмы. Из-за повреждения он не сможет сыграть на Кубке мира – 2019. Турнир стартует 31 августа в Китае и продлится до 15 сентября.
«Очень жаль, что мы потеряли его. Кузма — молодой и энергичный парень, который мог сыграть в сборной на нескольких позициях. Я переживаю не только из-за того, что он пропустит Кубок мира, но потому, что травма может помешать ему набрать кондиции в начале сезона», — цитирует Поповича MassLive.
На Кубок мира сборная США отправится в экспериментальном составе. Из-за травм и по ряду личных причин в Китай не полетят ведущие американские баскетболисты. Многие из них решили сосредоточиться на подготовке к новому сезону.
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