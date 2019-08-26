М. Газоль: не переживаю за США, у них по-прежнему отличный состав

Центровой «Торонто Рэпторс» и сборной Испании Марк Газоль не считает, что проблемы с составом скажутся на выступлении сборной США на Кубке мира – 2019. Многие ведущие игроки американской сборной отказались от поездки на турнир, чтобы лучше подготовиться к сезону.
«У всех команд были проблемы с составами. Конечно, у сборной США настоящие звёзды. Они оказались в непривычной ситуации. Но звёзд заменили талантливые игроки. В любой команде когда-нибудь наступает время перестройки. Я не переживаю за США, у них по-прежнему отличный состав.
У нас не сыграют Миротич, Ибака, По, Родригес и Абринес. Это внушительный список. Но нет смысла об этом говорить, не надо искать оправдания. И не стоит принижать способности тех игроков, которые были вызваны в сборную», — цитирует Газоля Eurohoops.
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