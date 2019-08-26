Сборная США разгромила Канаду в товарищеском матче
Сборная США завершает подготовку к предстоящему Кубку мира, который стартует 31 августа в Китае. Американцы в рамках подготовки в товарищеском матче уверенно обыграли сборную Канады – 84:68 (20:9, 26:22, 18:16, 20:21).
В составе американцев самым результативным игроком стал Джейлен Браун, набравший 19 очков. Донован Митчелл и Кемба Уолкер набрали по 12 очков.
Встреча проходила в Сиднее (Австралия). После этого матча сборная США отправится в Китай, чтобы принять участие в Кубке мира.
Ранее американцы обыграли австралийцев, а затем в ответном товарищеском матче уступили сборной Австралии, проиграв впервые за последние 13 лет.
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