Юниорская женская сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата Европы

Женская сборная России по баскетболу до 16 лет вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. Соперницами сборной России по первому раунду плей-офф стала сборная Дании. На групповом жтапе датчанки проиграли все три матча, не продемонтрировав слаженной игры. Не стал исключением и матч с россиянками — уже первые две минуты встречи завершились со счётом 9:0 в пользу сборной России.



По итогам первой четверти преимущество россиянок составляло 21 очко, а к большому перерыву достигла 29 очков. Не стали исключением и остальные четверти, в которых тренерский штаб дал отдозхунть лидерам команды. В итоге сборная России победила с более чем двукратным преимуществом — 95:47 (30:12, 28:17, 16:12, 21:6).



Завтра в четвертьфинале в 17:30 по московскому времени сборная России встретится с победителем матча Греция – Латвия.