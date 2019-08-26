Юниорская женская сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата Европы

Женская сборная России по баскетболу до 16 лет вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. Соперницами сборной России по первому раунду плей-офф стала сборная Дании. На групповом жтапе датчанки проиграли все три матча, не продемонтрировав слаженной игры. Не стал исключением и матч с россиянками — уже первые две минуты встречи завершились со счётом 9:0 в пользу сборной России.
По итогам первой четверти преимущество россиянок составляло 21 очко, а к большому перерыву достигла 29 очков. Не стали исключением и остальные четверти, в которых тренерский штаб дал отдозхунть лидерам команды. В итоге сборная России победила с более чем двукратным преимуществом — 95:47 (30:12, 28:17, 16:12, 21:6).
Завтра в четвертьфинале в 17:30 по московскому времени сборная России встретится с победителем матча Греция – Латвия.
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