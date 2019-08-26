Кантер: «Бостон» может обыграть любого соперника

Центровой «Бостона» Энес Кантер отметил, что «Селтикс» способны обыграть любого соперника.



«В нашей раздевалке парни, которые хотят учиться. Мы способны обыграть любого соперника где угодно, но для этого нужно стать единым коллективом и выкладываться на паркете на сто процентов», — приводит слова Кантера USA Today.



Кантер подписал двухлетний контракт с «Бостон Селтикс» в июле 2019 года.Минувший сезон Энес начинал в составе «Нью-Йорк Никс», однако позже был выменян в «Портленд Трэйл Блэйзерс».



В составе орегонцев он успел провести 23 поединка в регулярном чемпионате, набирая в них 13,1 очка, собирая 8,6 подбора и совершая 1,4 передачи. В плей-офф принял участие в 16 встречах (14 — в старте), собирая в них коллекцию из 11,4 очка, 9,7 подбора и 1,2 передачи.