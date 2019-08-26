Итудис: надеюсь, болельщики понимают, что для создания команды необходимо время

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отметил, что для создания команды и достижения результатов потребуется время.
«С воодушевлением приступаем к подготовке к новому сезону. Прошлый мы завершили успехом, триумфом, но сейчас нам нужно с первых мгновений осознать, что мы являемся новой командой, одной из 18 в Евролиге. У нас будут сложности. Прежде всего, потому что мы удостоились чести командировать многих игроков на чемпионат мира, где они будут защищать цвета своих стран. К сожалению, травма не позволила поехать туда же Джоэлу Боломбою. Хочу воспользоваться этой возможностью и пожелать удачи нашим игрокам в Китае – Никите, Андрею, Мише, Семену, Дани и Йоханессу. Кроме того, у нас есть и травмированные – помимо Джоэла это еще и Уилл, которому летом прооперировали голеностоп, он завершает реабилитацию.
Наша первичная задача – стать командой. Ждем наших «сборников» и с середины сентября будем работать все вместе. Надеюсь, наши болельщики понимают, что для создания команды, здоровой атмосферы, необходимо время. Конкуренция нас ожидает серьезная, турниры предъявляют серьезные требования к участникам», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.
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