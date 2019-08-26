«Химки» уступили «Будучности» в первом контрольном матче сезона

В первом контрольном матче нового сезона подмосковные «Химки» проиграли черногорской «Будучности» со счётом 74:83, сообщает официальный сайт команды. Следующая встреча на сборе в Словении состоится в четверг. Соперником станет местный клуб «Приморска».



«Две с половиной четверти мы вели с разницей в 14 очков, но у нас, к сожалению, пока очень мало игроков основного состава. Так что мы больше использовали в игре ребят из второй команды, а им тяжело пока на этом уровне. Янис Тимма не принял участия в матче, так как его беспокоит колено.



Цели обязательно выиграть матч не было, хотя желание такое есть всегда. Мы понимаем, что эта игра – лишь часть подготовки, и не снижали нагрузок, не отходили от нашего плана по физической подготовке.



Отмечу, что хорошо проявили себя игроки основы: Гилл набрал 18 очков, Букер — 14, Бертанс — 17. Весь ростер получил достаточно игрового времени и нагрузки. Дальше работаем по плану», — прокомментировал игру главный тренер команды Римас Куртинайтис.