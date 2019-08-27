Брайант снялся в рекламе «Аэрофлота»

Бывший легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант принял участие в съёмках рекламного ролика российской авиакомпании «Аэрофлот». По задумке авторов, Брайант сидит в аэропорту, когда пассажиры начинают перекидывать друг другу баскетбольный мяч. В концовке ролика Брайант помогает ребёнку забросить мяч в импровизированное кольцо. В рекламном ролике использован слоган: «Играй в баскетбол, летай «Аэрофлотом».

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Аэрофлота».

«Аэрофлот» — глобальный партнёр ФИБА и официальная авиакомпания чемпионата мира 2019 года. Турнир будет проходить в Китае с 31 августа по 15 сентября. Соперниками российской сборной на групповом этапе станут сборные Нигерии, Аргентины и Южной Кореи.