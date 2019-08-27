Томас назвал цель «Зенита» в Евролиге

Новичок «Зенита» Уилл Томас рассказал о целях, которые питерский клуб должен ставить в Евролиге. «Зенит» получил уайлд-кард от организаторов, питерцы впервые сыграют в главном клубном турнире Европы.

«Наша цель — выйти в плей-офф. Чтобы этого добиться, мы должны избежать эпидемии травм, должны быть единой командой и усердно работать над совершенствованием своей игры каждый день. Также для выхода в топ-8 нам нельзя проигрывать дома.

Наш зал должен стать местом, куда боятся приехать наши соперники. Этого нам удалось добиться в «Валенсии» в последние три сезона. Надеюсь, что мы создадим такую же непроходимую домашнюю команду и в «Зените». Поэтому очень рассчитываю на наших фанатов», — цитируют Томаса «Известия».