Томас: клубы вполне могут перестать играть в своих чемпионатах из-за Евролиги

Новичок «Зенита» Уилл Томас считает, что ситуация складывается таким образом, что клубы могут со временем отказаться от игр в своих чемпионатах и сосредоточиться на выступлении в Евролиге.



«Позитивно отношусь к расширению турнира с 16 до 18 клубов. Теперь выйти в плей-офф стало ещё сложнее, но я люблю трудные задачи. Что касается второй части вашего вопроса, то действительно Евролига постепенно движется к тому, чтобы сделать такой формат, как в НБА. По крайней мере они явно стремятся к этому. И если интерес к турниру выйдет на новый уровень и у них появятся новые большие спонсорские контракты, то клубы вполне могут перестать играть в своих чемпионатах и сосредоточатся только на Евролиге», — цитируют Томаса «Известия».