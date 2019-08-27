Томас: клубы вполне могут перестать играть в своих чемпионатах из-за Евролиги
Новичок «Зенита» Уилл Томас считает, что ситуация складывается таким образом, что клубы могут со временем отказаться от игр в своих чемпионатах и сосредоточиться на выступлении в Евролиге.
«Позитивно отношусь к расширению турнира с 16 до 18 клубов. Теперь выйти в плей-офф стало ещё сложнее, но я люблю трудные задачи. Что касается второй части вашего вопроса, то действительно Евролига постепенно движется к тому, чтобы сделать такой формат, как в НБА. По крайней мере они явно стремятся к этому. И если интерес к турниру выйдет на новый уровень и у них появятся новые большие спонсорские контракты, то клубы вполне могут перестать играть в своих чемпионатах и сосредоточатся только на Евролиге», — цитируют Томаса «Известия».
- 27 августа 2019
-
17:56
-
16:08
-
14:11
-
12:46
-
12:17
-
10:36
-
09:07
-
00:40
- 26 августа 2019
-
23:47
-
22:30
-
21:52
-
20:51
-
19:43
-
18:06
-
16:27
-
15:26
-
13:53
-
13:03
-
12:09
-
10:54
-
09:24
-
09:07
-
00:42
- 25 августа 2019
-
22:51
-
21:59
-
20:41
-
19:13
-
18:04
-
15:54
-
15:30
-
13:56
-
13:34
-
12:11
-
10:15
- 24 августа 2019
-
22:14
Партнерский контент