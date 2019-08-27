Казинс угрожал своей бывшей девушке
Центровой «Лейкерс» Демаркус Казинс угрожал своей бывшей девушке и матери своего ребёнка Кристи Уэст за отказ взять на свою свадьбу с Морган Лэнг, сообщает TMZ. Издание опубликовало запись телефонного разговора баскетболиста с девушкой.
«Я спрошу у тебя ещё раз, прежде чем это перейдёт на другой уровень. Могу ли я взять сына с собой?», — спрашивает Демаркус Казинс у своей бывшей девушки по телефону на опубликованной аудиозаписи.
«Нет, он не приедет», — отвечает девушка.
«Будь уверена, я всажу пулю тебе в голову», — заканчивает разговор угрозами Казинс.
Кристи Уэст написала на Демаркуса Казинса заявление в полицию. По информации TMZ, инцидент произошёл 23 августа 2019 года. Полиция продолжает разбираться в инциденте.
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