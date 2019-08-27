Центровой «Лейкерс» Демаркус Казинс угрожал своей бывшей девушке и матери своего ребёнка Кристи Уэст за отказ взять на свою свадьбу с Морган Лэнг, сообщает TMZ. Издание опубликовало запись телефонного разговора баскетболиста с девушкой.



«Я спрошу у тебя ещё раз, прежде чем это перейдёт на другой уровень. Могу ли я взять сына с собой?», — спрашивает Демаркус Казинс у своей бывшей девушки по телефону на опубликованной аудиозаписи.



«Нет, он не приедет», — отвечает девушка.



«Будь уверена, я всажу пулю тебе в голову», — заканчивает разговор угрозами Казинс.



Кристи Уэст написала на Демаркуса Казинса заявление в полицию. По информации TMZ, инцидент произошёл 23 августа 2019 года. Полиция продолжает разбираться в инциденте.