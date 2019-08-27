Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Стал известен состав сборной Франции на Кубок мира — 2019

Стал известен состав сборной Франции на Кубок мира — 2019
Баскетбол / Кубок мира 2019 0

Главный тренер сборной Франции Венсан Колле объявил имена 12 игроков, которые выступят на предстоящем Кубке мира 2019 года, который пройдёт в Китае.

Состав сборной Франции на чемпионате мира 2019 года:

Франк Ниликина, Амат Мбайе, Николя Батюм, Эван Фурнье, Нандо Де Коло, Венсан Пуарье, Эндрю Альбиси, Луи Лабери, Матиас Лессор, Руди Гобер, Аксель Тупан, Поль Лакомб.

Кубок мира по баскетболу стартует в Китае 31 августа 2019 года и завершится 15 сентября. Сборная Франции на груповом этапе выступит в группе G, где им будут противуостоять национальные команды Германии, Иордании и Доминиканской Республики. Первый матч на первенстве французы проведут против Германии 1 сентября. Матчи группы G пройдут в Спортивном центре в Шэньчжэне.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент