Юниорская женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата Европы

Женская сборная России U16 по баскетболу вышла в полуфинал чемпионата Европы. Соперницами сборной России по четвертьфиналу стала сборная Латвии. К пятой минуте латвийская сборная сумела повести в счёте — 11:6, однако после тайм-аута россиянки, совершив рывок — 12:0, ушли вперёд — 18:11.
На протяжении почти всей второй четверти перевес нашей команды составлял около 10 очков, но завершила её сборная России рывком — 7:0. А в начале третьего периода довела разрыв до «+21». Однако в дальнейшем сборной Латвии удалось прибавить, и они постепенно сокращали разрыв, за семь минут до конца встречи сравняв счёт — 55:55. Тем не менее заключительный отрезок встречи остался за россиянками. Итоговый счёт встречи — 65:63 в пользу российской сборной.
В полуфинале российская сборная сыграет с командой Испании, обыгравшей в своём четвертьфинале сборную Италии.
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