Журналисты прочат сборной США победу на Кубке мира, а России — провал
Издание RunRepeat пообщалось с журналистами из 32 стран, сборные которых выступят на Кубке мира – 2019 в Китае. На основе беседы с журналистами издание назвало фаворита турнира и сборные, которые разочаруют своих болельщиков.
По мнению журналистов, сборная США выиграет чемпионат мира, несмотря на кадровые проблемы. 53,8% участников опроса назвали США будущим победителем. Медали журналисты также прочат сборным Сербии и Греции.
Главным разочарованием турнира должна стать сборная Испании (17,3%). Второе место в списке потенциальных разочарований заняла сборная России (13,5%). На роль главного открытия турнира претендует сборная Нигерии (25%), которая сыграет с Россией в одной группе.
Турнир будет проходить с 31 августа по 15 сентября в Китае.
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