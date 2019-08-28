Бэйкер: можно сказать, что переход в ЦСКА был спонтанным решением

Новичок ЦСКА защитник Рон Бэйкер рассказал, что не сомневался в переходе в московский клуб. Также Бэйкер поделился впечатлениями от переезда в Европу.

«Я долго не раздумывал над предложением московского клуба. Можно сказать, это было спонтанное решение. Да, я говорил с Итудисом и Хайнсом. Они рассказывали мне об истории ЦСКА и возможности бороться за главные трофеи европейского баскетбола. Я решил не упускать такой шанс и присоединиться к действующим чемпионам Евролиги. Я буду играть во второй по силе лиге в мире.

Здесь для меня всё новое. Я впервые оказался в Европе только на прошлой неделе. До этого момента не представлял, что это такое. При этом я очень открытый человек. С удовольствием буду общаться со всеми и везде, постараюсь выучить какие-то слова и выражения на русском. Понимаю, что клуб, в котором я оказался, серьёзная организация с богатой историей. Уверен, что всё у нас будет хорошо. Буду рад познакомиться с болельщиками ЦСКА и надеюсь, что не разочарую их», — цитируют Бэйкера «Известия».