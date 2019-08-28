Брайант обвинил О’Нила в лени, Шак жёстко ответил

Бывший защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант раскритиковал своего экс-одноклубника Шакила О’Нила. По мнению Брайанта, О’Нил мог стать величайшим игроком всех времён.

«Шак мог стать величайшим игроком всех времён. И он сам вам расскажет об этом первым.

Если бы Шак ходил в зал, у меня было бы 12 перстней! Я сам ему всегда говорю: «Если бы не твоя ленивая задница! Если бы ты был в форме!», — сказал Брайант.

Вскоре О'Нил ответил своему бывшему одноклубнику. Шакил намекнул, что причиной поражений была игра самого Брайанта.

«Коби, у тебя было бы 12 перстней, если бы ты пасовал мяч, особенно в финале против «Детройта».

Мне бы не поставили статую рядом с ареной, если бы я не старался на тренировках», — написал в своём «инстаграме» О’Нил.