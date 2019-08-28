Форвард ЦСКА Клайберн перенёс операцию на стопе
Форвард ЦСКА Уилл Клайберн перенёс операцию на голеностопе, сообщает пресс-служба ЦСКА.
«Уилл перенес операцию на голеностопе, постепенно он приходит в форму. Рон Бейкер также пока не тренируется, у него небольшое повреждение, с которым он приехал из США. Мы не форсируем восстановление, осторожничаем», — сказал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.
29-летний Клайберн выступает за ЦСКА в течение двух последних лет. В нынешнем сезоне он набирал по 13,6 очка, совершал по 6,8 подбора и отдавал по 1,5 передачи за 26 минут в среднем за игру в Евролиге и записывал в актив по 10,6 очка, 4,8 подбора и 1,6 передачи за 21 минуту в плей-офф. В составе «армейцев» форвард стал победителем Евролиги и чемпионом Единой лиги ВТБ.
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