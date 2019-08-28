Стал известен состав сборной России на Кубок мира-2019

Тренерский штаб сборной России определился с составом команды на предстоящий Кубок мира-2019 в Китае, сообщает официальный сайт РФБ. Последними кандидатами, не вошедшими в итоговую заявку на турнир, стали разыгрывающий Александр Платунов и центровой Артем Забелин. Завтра они возвращаются в Россию.
Таким образом, состав сборной Росси на Кубок мира выглядит следующим образом:
защитники: Евгений Бабурин («Нижний Новгород», Нижний Новгород, 32 года, 189 см), Михаил Кулагин (ЦСКА, Москва, 25 лет, 191 см), Григорий Мотовилов («Спартак-Приморье», Владивосток, 21 год, 191 см), Андрей Сопин (МБА, Москва, 22 года, 186 см), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань», Краснодар, 33 года, 194 см).
форварды: Семен Антонов (ЦСКА, 30 лет, 202 см), Андрей Воронцевич (ЦСКА, 32 года, 207 см), Андрей Зубков («Зенит», Санкт-Петербург, 28 лет, 205 см), Сергей Карасев («Химки», Московская область, 25 лет, 201 см), Никита Курбанов (ЦСКА, 32 года, 202 см).
центровые: Евгений Валиев («Химки», 29 лет, 205 см), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань», 29 лет, 207 см).
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