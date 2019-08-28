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Базаревич: мы все ещё в процессе выяснения, кто мы есть

Базаревич: мы все ещё в процессе выяснения, кто мы есть
Баскетбол / Кубок мира 2019 0

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич поделился ожиданиями от предстоящего мирового первенства которое пройдёт в Китае.

«Мы все ещё в процессе выяснения, кто мы есть. Поэтому сейчас не время для ожиданий. И уж точно не время расслабляться. Верю, что ребята это понимают. Нам просто нужно подходить к каждой следующей игре шаг за шагом. Если будем играть с такой же интенсивностью, оставаться единым целым, то сможем добиться результата.

Мы играли с Испанией в матче за бронзу Евробаскета, но два года назад наша команда значительно отличалась. Хвостов — наш основной разыгрывающий, его очень сложно заменить. Швед — его и так все знают, он может сам себе создать момент для атаки. Дмитрий Кулагин — тоже игрок созидательного плана. Нам не хватает защитников, созидателей, из-за этого приходится меняться. И если о потере Хвостова мы узнали в апреле, то остальные стали неожиданностью. Сейчас мы в процессе строительства. Сегодняшний матч был хорошим примером того, как команда должна играть. Да, испанцы не показали своего уровня, но это ведь их проблемы, а не наши», — приводит слова Сергея Базаревича официальный сайт РФБ.

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