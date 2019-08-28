Кальдерон опроверг информацию о завершении карьеры
Разыгрывающий защитник Хосе Кальдерон опроверг информацию, что хочет завершить карьеру. Ранее в прессе сообщалось, что Кальдерон рассматривает вариант с завершением карьеры, чтобы проводить больше времени с семьёй.
«Жду подходящего мне и моей семье предложения и продолжаю работать с мыслями о предстоящем сезона в НБА», — приводит слова Хосе Кальдерона Eurohoops.
Минувший сезон Кальдерон провёл в составе «Детройт Пистонс». Хосе принял участие в 49 встречах, набирая в них 2,3 очка, собирая 1,2 подбора и совершая 2,3 передачи за 12,9 минуты игры.
В регулярных чемпионатах НБА Хосе Кальдерон принял участие в 895 матчах, набирая в них 8,9 очка, собирая 2,4 подбора, а также совершая 5,8 передачи.
Источник: Кальдерон завершит карьеру
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