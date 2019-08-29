Кантер: Хэйворд стал гораздо увереннее

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер считает, что Гордон Хэйворд смог обрести уверенность после травмы, полученной в начале сезона-2017/18.



«Я поиграл с Хэйвордом в формате 2 на 2. Мне кажется, он стал гораздо увереннее. Когда мы играли, он ничего не боялся. Мы играли вместе с Говардом, Джейленом Брауном и Тако Фаллом. Я защищался против Тако. Он классный парень, он нравится мне. Он — потрясающий человек, у него хороший характер. Мне нравится играть с ним», — приводит слова Энеса Кантера The Athletic.



Хэйворд из-за тяжёлой травмы ноги полностью пропустил позапрошлый сезон, который должен был стать для него дебютным в «Бостоне». В прошедшем регулярном чемпионате он набирал по 11,5 очка, совершал по 4,5 подбора и отдавал по 3,4 передачи за 26 минут в среднем за игру.