Кантер: Хэйворд стал гораздо увереннее

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер считает, что Гордон Хэйворд смог обрести уверенность после травмы, полученной в начале сезона-2017/18.
«Я поиграл с Хэйвордом в формате 2 на 2. Мне кажется, он стал гораздо увереннее. Когда мы играли, он ничего не боялся. Мы играли вместе с Говардом, Джейленом Брауном и Тако Фаллом. Я защищался против Тако. Он классный парень, он нравится мне. Он — потрясающий человек, у него хороший характер. Мне нравится играть с ним», — приводит слова Энеса Кантера The Athletic.
Хэйворд из-за тяжёлой травмы ноги полностью пропустил позапрошлый сезон, который должен был стать для него дебютным в «Бостоне». В прошедшем регулярном чемпионате он набирал по 11,5 очка, совершал по 4,5 подбора и отдавал по 3,4 передачи за 26 минут в среднем за игру.
- 29 августа 2019
-
00:03
- 28 августа 2019
-
22:41
-
21:57
-
20:47
-
19:52
-
18:30
-
17:51
-
16:35
-
14:44
-
13:55
-
13:27
-
13:20
-
12:28
-
10:42
-
10:05
-
00:00
- 27 августа 2019
-
23:04
-
21:57
-
21:00
-
19:03
-
17:56
-
16:08
-
14:11
-
12:46
-
12:17
-
10:36
-
09:07
-
00:40
- 26 августа 2019
-
23:47
-
22:30
-
21:52
-
20:51
-
19:43
-
18:06
-
16:27