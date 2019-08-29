На стене школы в Омске появилось граффити Воронцевича, форвард оценил задумку
На стене одного из помещений школы № 118 Омска появилось граффити форварда ЦСКА и сборной России Андрея Воронцевича. Баскетболист окончил эту школу в 2004 году.
Сам Воронцевич опубликовал фотографию в собственном «инстаграме» и поблагодарил авторов.
«Спасибо талантливым землякам за такую мощную и красивую поддержку! Очень приятно! Ценю!» — написал баскетболист в «Инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Воронцевича.
В составе сборной России форвард примет участие в Кубке мира, который будет проходить в Китае с 31 августа по 15 сентября. Сборная России на групповом этапе сыграет со сборными Аргентины, Южной Кореи и Нигерии.
Воронцевич: не собираемся опускать руки и будем биться за свой флаг до конца
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