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На стене школы в Омске появилось граффити Воронцевича, форвард оценил задумку

На стене школы в Омске появилось граффити Воронцевича, форвард оценил задумку
Баскетбол / Кубок мира 2019 0

На стене одного из помещений школы № 118 Омска появилось граффити форварда ЦСКА и сборной России Андрея Воронцевича. Баскетболист окончил эту школу в 2004 году.

Сам Воронцевич опубликовал фотографию в собственном «инстаграме» и поблагодарил авторов.

«Спасибо талантливым землякам за такую мощную и красивую поддержку! Очень приятно! Ценю!» — написал баскетболист в «Инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Воронцевича.

В составе сборной России форвард примет участие в Кубке мира, который будет проходить в Китае с 31 августа по 15 сентября. Сборная России на групповом этапе сыграет со сборными Аргентины, Южной Кореи и Нигерии.

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