Валиев: в Китае в первые сутки спать хотелось всегда

Центровой сборной России по баскетболу Евгений Валиев рассказал об адаптации в Китае перед стартом Кубка мира.
«Даже на товарищеском турнире чувствуется уровень! Наши соперники в Нинбо — Аргентина и Испания.
Приехали в Нинбо в 4.20 утра по местному времени — если прибавить разницу в пять часовых поясов, получится, что добирались почти сутки. Поспали часов 6, потом провели в отеле разминку, чтобы хоть немного тело привести в порядок. Вечером потренировались — опять спать. Ехали на тренировку — а это минут 40 — думал, посмотрю на город из автобуса. Но в какой-то момент не выдержал — и всё-таки «выключило». В первые сутки спать хотелось всегда. В самолёте, пока летели из Москвы, тоже рекомендовали не спать, чтобы быстрее перевести внутренние часы. Но организму не прикажешь: если в сон проваливаешься, ты ничего не сделаешь. На пару часов прикорнул.
Не могу сказать, что много общался с местными ребятами. Но по тому, что успел увидеть, — все очень доброжелательные. Постоянно в руках телефоны — кто-то подходит сфотографироваться, кто-то стесняется и издали снимает. Чувствуется, что им интересно», — приводит слова Валиева пресс-служба Российской федерации баскетбола.
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