Бывший министр спорта Мали стал президентом ФИБА

Бывший министр спорта Мали Хамане Ньянг был избран президентом ФИБА во время очередного конгресса организации, сообщает Eurohoops. С 2014 по 2019 год Ньянг был вице-президентом ФИБА, а также возглавлял ФИБА-Африка.

На посту руководителя организации он заменит Орасио Мураторе.

Ньянг был единственным кандидатом на эту должность. В ФИБА используется континентальный принцип назначения руководителей. Так, в 2019 году президентом должен стать представитель Африки.

В центральный совет ФИБА вошли представители Мадагаскара, Канады, Парагвая, Виргинских островов, Японии, Индонезии, Румынии, Франции, Финляндии, Греции, Папуа Новой Гвинеи и Австралии.