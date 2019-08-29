Бывший министр спорта Мали стал президентом ФИБА
Бывший министр спорта Мали Хамане Ньянг был избран президентом ФИБА во время очередного конгресса организации, сообщает Eurohoops. С 2014 по 2019 год Ньянг был вице-президентом ФИБА, а также возглавлял ФИБА-Африка.
На посту руководителя организации он заменит Орасио Мураторе.
Ньянг был единственным кандидатом на эту должность. В ФИБА используется континентальный принцип назначения руководителей. Так, в 2019 году президентом должен стать представитель Африки.
В центральный совет ФИБА вошли представители Мадагаскара, Канады, Парагвая, Виргинских островов, Японии, Индонезии, Румынии, Франции, Финляндии, Греции, Папуа Новой Гвинеи и Австралии.
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