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Кириленко: в сборной России болею за Фридзона, Курбанова, Воронцевича и Карасёва

Кириленко: в сборной России болею за Фридзона, Курбанова, Воронцевича и Карасёва
Баскетбол / Кубок мира 2019 0

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился мнением о подготовке сборной России к чемпионату мира в Китае.

«Лично я в сборной болею за Фридзона, Курбанова, Воронцевича и Карасёва. Но, безусловно, и за других ребят тоже. Очень порадовал прогресс Мотовилова, который великолепно проявил себя за последний месяц. Да все молодцы! Каждый из игроков вносит свою лепту в результат команды.

Ключом к успешному выступлению нашей сборной в Китае должны стать поддержка друг друга и командная игра. Тем более что тех лидеров, кто был в квалификации, сейчас в Китае нет. Именно это все, собственно, и увидели в последнем матче против сборной Испании. А результат его вам известен», — приводит слова Андрея Кириленко «Р-Спорт».

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