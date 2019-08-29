Валиев: у всех эти инстаграмы есть, а я не такой любитель фотографировать

Центровой сборной России по баскетболу Евгений Валиев рассказал о причинах, по которым он до сих пор не завёл страницу в «Инстаграме».



«Почему у меня нет аккаунта в социальной сети? Не знаю. У всех эти инстаграмы есть, а я не такой любитель фотографировать и что-то выкладывать. Дима Кулагин начал это все, когда мы с ним травмировались. Восстанавливались вместе, и практически на каждом фото, что он публиковал, я был вместе с ним. Тогда и началось это «валийзаведиинстаграм». А потом как-то уже надо было поддерживать легенду. А то зачем хэштег создавали, если я сейчас возьму и заведу «Инстаграм»?

Тем более, что какие-то фото были в ленте у Димы, какие-то у жены. И что мне тогда оставалось выкладывать? Завел бы «инстаграм» — и он бы пустовал. Если что-то интересное появляется — Алена просто говорит, где посмотреть. Ее «инстаграм» есть в моем телефоне. Удобно ей: если своего смартфона нет под рукой, можно полистать мой», — приводит слова Валиева пресс-служба Российской федерации баскетбола.