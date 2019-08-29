Энтони примет участие в неофициальной тренировке «Нью-Йорк Никс»
Форвард Кармело Энтони примет участие в неофициальной тренировке «Нью-Йорк Никс», сообщает Sports Illustrated.
В преддверии межсезонья «Никс» считались претендентами на контракт с Энтони и рассматривали такую возможность.
Кармело Энтони защищал цвета «Никс» с 2010 по 2017 год и за это время провёл за команду 412 встреч в регулярном чемпионате. Форвард был лидером команды. После ухода из «Никс» карьера Кармело пошла на спад, и на протяжении двух сезонов он выдавал худшие статистические показатели в карьере. В минувшем чемпионате он провёл лишь десять встреч в составе «Хьюстон Рокетс». На данный момент Энтони до сих пор не нашёл новый клуб.
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