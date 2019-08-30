Шакил О’Нил сумел поместиться в автомобиль Smart

Бывший центровой НБА, один из ведущих баскетболистов минувшего десятилетия Шакил О’Нил попробовал поэкспериментировать с машиной особо малого класса Smart. Американец, чей рост составляет 216 см, а вес в около 150 кг, сумел влезть в небольшой автомобиль. Более того, через несколько десятков секунд после этого он начал движение и влился в автомобильный поток.

Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице Bleacher Report в «Твиттере».

Шакил О'Нил завершил профессиональную карьеру в 2011 году. За годы выступлений он четыре раза завоёвывал титул чемпиона НБА, становился MVP чемпионата и пятнадцать раз участвовал в матче всех звёзд. В составе сборной США центровой выигрывал золото чемпионата мира и Олимпийских игр.