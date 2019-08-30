УНИКС обыграл клуб Суперлиги в товарищеском матче

УНИКС провёл товарищеский матч с ижевским клубом «Купол-Родники», выступающим в Суперлиге-1. Встреча, проходившая в Казани, завершилась уверенной победой хозяев — 81:62.

Самым результативным игроком матча стал защитник УНИКСа Эррик Макколлум, он набрал 15 очков. На счету новичка казанцев исландца Хаукура Палссона 11 очков. Столько же баллов с составе гостей набрал Антон Саяпин.

УНИКС выиграл три четверти из четырёх. Особенно значимым преимущество хозяев было в первой десятиминутке.

В минувшем сезоне УНИКС дошёл до полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ, где уступил «Химкам».

Баскетбол. Товарищеский матч

УНИКС (Казань) — «Купол-Родники» (Ижевск) — 81:62 (19:10, 20:20, 25:20, 17:12).