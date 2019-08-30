Воронцевич: Нигерия — сильная сборная с опытными и талантливыми ребятами

Форвард ЦСКА и сборной России по баскетболу Андрей Воронцевич рассказал о настрое перед стартом Кубка мира. Турнир начнётся 31 августа и будет проходить до 15 сентября. В первом матче на Кубке мира в Китае сборная России сыграет с Нигерией.

«Понимаем, что Нигерия — сильная сборная, укомплектованная опытными и талантливыми ребятами. Но и мы приехали в Китай не туристами и постараемся сделать всё, чтобы удачно стартовать на ЧМ-2019 и постараться забраться как можно дальше. Наши скауты хорошо поработали, и у нас есть полная информация о нигерийцах. Все понимают, что стоит на кону в этой игре. Поэтому борьба будет за каждое набранное очко.

Не думаю, что отсутствие классического пятого номера — проблема для нас. У нас много ребят, которые смогут надёжно закрыть эту позицию. Валиев, Ивлев, Антонов, Зубков, я. Так что у нас будет скоростная и мобильная передняя линия. Габариты в современном баскетболе не всегда играют ключевую роль. Посмотрите на центрового ЦСКА Кайла Хайнса, который с ростом 198 см является одним из лучших пятых номеров в Европе», — цитируют Воронцевича «Известия».