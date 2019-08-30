Базаревич: что касается взаимоотношений внутри сборной, то даже я удивлён

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал предстоящий старт Кубка мира. На чемпионате мира российская сборная сыграет со сборными Нигерии, Аргентины и Южной Кореи. Первый матч россияне проведут с нигерийцами уже 31 августа.

«Схема работы? Схема работы отработана. В этом отношении мы ничего не меняли. Мы тренируемся интенсивно, тренируемся достаточно много, надеюсь, что тренируемся правильно. Игроки выполняют большой объём работы. Я должен поздравить те 12 ребят, которые здесь и примут участие в таком большом событии. А также, поблагодарить тех, кто участвовал в сборах.

Это были непростые решения, нам пришлось не внести в заявку такого же Палтунова и Забелина. Наверное, они заслужили право оказаться в окончательной заявке, но мы должны были принять это решение. Мы опирались на наше видение ситуации и на то, что будет лучше для команды. Конечно, тренеру всегда кажется, что что-то недоработано, не сделано на 100 процентов. Но мы верим, что за счёт желания, за счёт того, что будет сплочённость, мы какие-то вещи можем нивелировать.

Что касается взаимоотношения внутри коллектива, то даже я удивлён. Удивлён в положительном смысле этого слова, тем, как ветераны поддерживают молодых игроков на этих сборах. Конечно, все хотели бы Хвостова, но тут его нет. Не думаю, что Сопин или Мотовилов, когда смотрели «Финал четырёх», что им придётся выйти на площадку против того же Рубио. Надеемся на их энергию и на то, что их сильные качества принесут нам пользу. Что касается основного разыгрывающего, то мы с ним определились, но пока оставим это в тайне.

Что касается здоровья игроков, то всё в порядке. Тут у нас опять вирус этот, что гуляет вокруг, к нам немножко зашёл, но всё будет хорошо. У кого-то есть лёгкое недомогание, но, я думаю, на игре это не скажется», — передаёт слова Базаревича корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.