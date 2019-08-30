Воронцевич: паркет новый, вчера даже люди падали

Форвард сборной России Андрей Воронцевич после тренировки национальной команды в преддверии старта Кубка мира в Китае дал интервью корреспонденту «Чемпионата» Надежде Перепечко. Игрок ЦСКА отметил, что игра против Нигерии станет для команды важнейшей, а самое главное – все игроки россиян здоровы и готовы принять участие в матче.

«Всё ровно, потренировались. Видите, здесь всё по регламенту – ноль-ноль секунд (на табло) надо уходить. Всё хорошо: гостиница хорошая, зал отличный, паркет новый, сцепление невероятное. Вчера даже были моменты, что люди падали. Всё хорошо, всё красиво, всё замечательно. Главное, что все живы и здоровы. Завтра первая игра, нам надо будет выложиться по полной. Это будет один из самых важных матчей. Так что болейте за нас. Сборная России, вперёд!», — сказал Воронцевич.