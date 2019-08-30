Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Бьелица получил травму и не поможет сборной Сербии в первом матче ЧМ-2019

Бьелица получил травму и не поможет сборной Сербии в первом матче ЧМ-2019
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Завтра, 31 августа, в Китае стартует Кубок Мира по баскетболу. Действующие вице-чемпионы миры, команда Сербии, примет старт на турнире в день-открытия и померится силами с соперниками из Анголы. Помочь балканцам в этой встрече не сможет форвард «Сакраменто Кингз» Неманья Бьелица. Игрок пропустил последние подготовительные матчи команды из-за проблем с коленом.

«В субботу мы сыграет только без Бьелицы. У него будет хорошая индивидуальная тренировка перед матчем, но он не готов выйти на паркет в ходе встречи с Анголой. У него были проблемы в области колена, так что мы должны позаботиться об этом. Но мы решим эту проблему. Именно по этой причине Неманья пропустил встречу с Китаем, мы отреагировали с опережением», — приводит слова наставника команды Саши Джорджевича Eurohoops.

На стадии первого группового этапа сборная Сербии померится силами с соперниками из Анголы, Филиппин и Италии.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент