Бьелица получил травму и не поможет сборной Сербии в первом матче ЧМ-2019

Завтра, 31 августа, в Китае стартует Кубок Мира по баскетболу. Действующие вице-чемпионы миры, команда Сербии, примет старт на турнире в день-открытия и померится силами с соперниками из Анголы. Помочь балканцам в этой встрече не сможет форвард «Сакраменто Кингз» Неманья Бьелица. Игрок пропустил последние подготовительные матчи команды из-за проблем с коленом.
«В субботу мы сыграет только без Бьелицы. У него будет хорошая индивидуальная тренировка перед матчем, но он не готов выйти на паркет в ходе встречи с Анголой. У него были проблемы в области колена, так что мы должны позаботиться об этом. Но мы решим эту проблему. Именно по этой причине Неманья пропустил встречу с Китаем, мы отреагировали с опережением», — приводит слова наставника команды Саши Джорджевича Eurohoops.
На стадии первого группового этапа сборная Сербии померится силами с соперниками из Анголы, Филиппин и Италии.
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