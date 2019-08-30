Бёрч и Джозеф помогут Канаде на ЧМ-2019, Олиник вне заявки

Тренерский штаб сборной Канады огласил заявку команды на чемпионат мира по баскетболу, сообщает Sportando. В число двенадцати заявленных игроков попали представители НБА — Кем Бёрч и Кори Джозеф, при этом сборной не помогут Келли Олиник, Шай Гилджес-Александер и Тристан Томпсон. Также от участия в первенстве мира отказался Трэй Лайлз.

В заявке оказались ряд игроков Евролиги, в том числе Кевин Пангос. Полная заявка выглядит следующим образом:

Кем Бёрч, Мелвин Эджим, Брэди Хеслип, Кори Джозеф, Каза Кин, Оуэн Классен, Конор Морган, Эндрю Нембард, Кевин Пангос, Филип Скрабб, Томас Скрабб, Кайл Уилджер.

На стадии первого группового этапа чемпионата мира сборная Канады померится силами с соперниками из Литвы, Сенегала и Австралии.